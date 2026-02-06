Школьники Ямала смогут получить стаж в крупных компаниях

Набор в студенческие отряды для подростков от 14 лет начался на Ямале. Участники смогут получить официальный трудовой стаж, освоить рабочие профессии и начать карьеру в ведущих компаниях региона, сообщает «Север-Пресс» .

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона. Движение включает педагогические, строительные, сервисные, туристические, трудовые, сельскохозяйственные и медицинские отряды.

Школьники смогут бесплатно освоить рабочие профессии, получить официальный трудовой стаж и дополнительный доход в свободное от учебы время. В дальнейшем участники смогут начать карьеру в таких компаниях, как РЖД, «Газпром», «Росатом», «Россети» и группа «Эконива».

Агитационная кампания пройдет в два этапа. Сначала штабы из Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя организуют встречи и концерты для студентов колледжей и старшеклассников. 17 февраля состоится День российских студенческих отрядов, где студенты встретятся с работодателями и узнают о возможностях трудоустройства и стажировок.

Руководитель студенческих отрядов Ямала Ольга Козлова рассказала, что в 2025 году удалось трудоустроить более 70 студентов по пяти направлениям, а также впервые отправить школьников на всероссийский проект «Алабуга-ТОП». Один из сервисных отрядов был признан лучшим трудовым проектом Черноморья.

Для участия необходимо заполнить заявку или обратиться в сообщество регионального отделения «ВКонтакте». Сейчас в РСО состоят свыше 200 тысяч человек, а на Ямале — более 230 участников. Ранее сообщалось, что в регионе открыт набор в школу вожатых, где участники смогут освоить навыки работы с детскими коллективами и применить их на практике в образовательных учреждениях округа.

