Школьники из Узуновской СОШ обсудили безграничность науки

2 февраля в МБОУ «Узуновская СОШ» муниципального округа Серебряные Пруды в рамках внеурочной программы «Разговоры о важном» прошли содержательные классные часы, посвященные Дню российской науки. Тема встречи: «Есть ли у знания границы?» — помогла ребятам задуматься о роли науки в жизни человека и общества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Учащиеся с интересом обсудили, как наука меняет мир, какие открытия уже сделали жизнь людей лучше, и почему стремление к знаниям — это путь длиною в жизнь. Мы поговорили о великих ученых, современных научных достижениях и о том, что именно любознательность и желание узнавать новое двигают человечество вперед.

Особый акцент был сделан на отечественных исследователях, чьи имена вписаны в мировую историю науки. Ребята пришли к пониманию, что путь открытия начинается с простого вопроса «почему?» и требует настойчивости.

В конце встречи обучающиеся пришли к важному выводу: у знаний нет границ, если есть интерес, трудолюбие и вера в свои возможности. Возможно, именно среди наших учеников есть будущие ученые, инженеры и исследователи, которым предстоит совершить новые открытия.

Пусть День науки станет для каждого напоминанием о том, что учиться, задавать вопросы и искать ответы — это всегда важно и интересно!

