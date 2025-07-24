Школьники из трудовых бригад округа Пушкинский помогают в работе предприятий

Школьники округа Пушкинский, задействованные в трудовых бригадах, проходят летнюю практику на производствах и предприятиях — это уникальная возможность для ребят получить реальный опыт работы. Она помогает познакомиться с профессиональной средой и освоить важные навыки. На базу Пушкинской Электросети старшеклассники приходят летом на практику ежегодно. В этом году здесь трудятся 3 школьника, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор МАУ «Пушкинская электросеть» Людмила Глухова рассказала, что школьники оказывают большую помощь предприятию. В данный момент ребята занимаются покраской шкафов управления наружным освещением. Предприятие изготавливает их самостоятельно, и после покраски устанавливает на улицах округа.

Попробовать себя можно и на производстве. Например, в группе компаний «Пластик Он Лайн» в Красноармейске ребята могут найти работу в разных направлениях. Один из членов трудовых бригад Савелий Дронов, например, занимается подготовкой продукции к выставкам.

Он рассказал, что на летнюю практику в «Пластик Он Лайн» приходит уже второй раз. Молодой человек также поделился, что работа в трудовых бригадах приносит ему удовольствие, опыт и новые приятные знакомства.

Такой опыт способствует развитию ответственности, внимательности и умению работать в команде. Кроме того, практика помогает определиться с будущей профессией и сделать первый шаг к успешной карьере. Трудовые бригады — это ценный этап в личностном и профессиональном росте каждого подростка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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