Школьники из Талдомского округа узнали о профессии полицейского

Сотрудники ОМВД России по Талдомскому г. о. в рамках информационной акции «Знакомьтесь! Профессия — полицейский» провели встречу с учениками МОУ СОШ № 1 п. Северный, сообщает пресс-служба администрации округа.

С большим интересом ученики слушали рассказ инспектора по делам несовершеннолетних ОМВД лейтенанта полиции Алины Рехаловой о буднях полицейских и мерах профилактики по предупреждению правонарушений в молодежной среде. Инспектор напомнила присутствующим о безопасных правилах поведения в быту, на улице и в социальных сетях.

Далее знакомство продолжилось с участковым уполномоченным полиции ОМВД старшим лейтенантом полиции Михаилом Шутихиным, который рассказал участникам встречи о том, как обеспечивается охрана общественного порядка и безопасности на территории округа. Страж порядка отметил, что в будущем желающие могут продолжить свое обучение в высших учебных заведениях системы МВД,

В заключение встречи полицейские ответили на вопросы юных жителей и пожелали ребятам быть законопослушными и проявлять себя с положительной стороны в общественной жизни класса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.