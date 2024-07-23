Школьники из Сергиева Посада награждены грамотами Русского Географического общества

Группа из 15 человек, включая учеников Сергиево-Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского и ребят из других учебных заведений Сергиева Посада, Дмитрова и Москвы, под руководством учителя географии Дмитрия Филатова и его помощника Сергея Королева открыли новый маршрут протяженностью около 55 км: Дмитров — Святогорово — Сабурово — Сергиев Посад, передает пресс-служба администрации городского округа.

Русское Географическое общество высоко оценило достижения юных исследователей из Сергиево-Посадского округа, наградив их почетными грамотами за вклад в развитие туризма в Московской области.

Заместитель главы администрации городского округа-начальник управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа Ольга Константиновна Дударева, также поддержала ребят, поздравила их с успешным завершением похода и получением заслуженной награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.