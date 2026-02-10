Школьники из Реутова стали призерами инженерной конференции в Подмосковье

Воспитанники детского технопарка «Изобретариум» из Реутова заняли призовые места на XXXV открытой московской инженерной конференции школьников «Потенциал», которая прошла 6–7 февраля 2026 года в НИУ «МЭИ», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

XXXV Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал» состоялась 6–7 февраля 2026 года в НИУ «МЭИ». Мероприятие стало площадкой для демонстрации исследовательских и инженерных проектов учащихся по техническим и естественно-научным направлениям.

Воспитанники детского технопарка «Изобретариум» из Реутова успешно представили свои проекты и заняли призовые места. Валентина Узунова получила второе место за проект «Дрон для анализа показателей воды». Дмитрий Лисичников и Илья Зарифуллин заняли третьи места с проектами «Тренажер для восстановления после травмы руки» и «Протез руки для упрощения процесса пользования инструментами с управлением через ЭМГ-датчики».

Остальные участники из Реутова получили статус участников конференции, что стало важным этапом их профессионального и исследовательского развития. В технопарке поблагодарили научных руководителей за поддержку и подготовку школьников. В «Изобретариуме» отмечают, что проектная деятельность помогает молодым талантам реализовать свои идеи и добиваться успехов на конкурсах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.