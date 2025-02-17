Школьники из регионов РФ создали роботов на фестивале робототехники в Королеве

В Королеве состоялся масштабный фестиваль робототехники «RoboSpace», в котором приняли участие более 170 школьников из Москвы и Подмосковья, Липецка, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники фестиваля — юные инженеры и конструкторы — уверены, что будущее современных технологий — за роботами, и готовы доказать это собственными разработками. Изобретения ребят — уникальны и направлены на решение важных задач в самых разных сферах.

Среди проектов — роботы, которые смогут изучать Марс, очищать водоемы, одновременно сортируя и направляя на переработку собранный мусор, помогать фермерским хозяйствам и агрокомплексам в сборе и транспортировке урожая, устранять засоры турбин гидроэлектростанций и многое другое.

По условиям фестиваля авторы проектов должны не только показать своих роботов в действии, заставить выполнять дополнительные задачи, но и доказать значимость и эффективность их использования. Оценку давало экспертное жюри — специалисты королёвского Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головное НИИ Госкорпорации «Роскосмос»), российского энергохолдинга «Эн+» (мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии), Уральского государственного педагогического университета, а также ведущие преподаватели информатики и робототехники Москвы и Московской области.

Победители и призеры фестиваля примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике «Сахалин — 6.0», который пройдет в апреле в Южно-Сахалинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.