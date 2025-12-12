сегодня в 19:26

Школьники из Раменского округа побывали в Казанском храме и музее СВО 12 декабря

Воспитанники Удельнинской общеобразовательной школы-интерната вместе с педагогами побывали на экскурсии в Казанском храме. Настоятель протоиерей Андрей Козорезов провел для кадетов обзорную экскурсию, рассказал об истории прихода и строительстве храмовых зданий. Школьники осмотрели классы воскресной школы и помещение для изготовления маскировочных сетей.

Особое внимание учащихся привлек музей специальной военной операции. Отец Андрей и смотритель музея Максим Козлов провели подробную экскурсию по экспозиции, показали коллекцию военных шевронов и Книгу памяти с именами погибших военнослужащих из Раменского, Жуковского и Бронниц.

Во время визита кадеты примерили бронежилеты и защитные каски. Преподаватели школы-интерната выразили благодарность организаторам за работу по сохранению исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.