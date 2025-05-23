Школьники из Раменского округа отличились на «Зарнице 2.0»

21 мая глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев торжественно наградил команды школ, ставшие победителями и призерами муниципального и регионального этапов Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Особо отличились юные патриоты из Ново-Харитоновской школы № 10, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 24 марта по 4 апреля 2025 года в Раменском округе прошли состязания муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Это событие собрало команды юных патриотов, готовых продемонстрировать свои навыки, командный дух и любовь к Родине.

На региональном этапе нашу команду представляла МОУ Ново-Харитоновская СОШ № 10, которая в средней возрастной группе заняла почетное второе место. Это достижение стало результатом упорного труда, сплоченности и стремления к победе юных патриотов и их наставников.

Кроме команды Ново-Харитоновской школы № 10, на муниципальном и региональном этапах отличились команды школы № 11 из поселка Дружба, школы № 8 города Раменское, Речицкой школы и школы № 22 поселка Дубовая Роща Раменского района. Все они были награждены кубками и дипломами.

«Хочу выразить искренние поздравления всем участникам и победителям! Особая благодарность педагогам и тренерам, которые вложили свои силы и знания в подготовку наших юных патриотов. Мы и в дальнейшем будем поддерживать и развивать военно-патриотическое воспитание в нашем округе, чтобы каждый ребенок чувствовал себя частью великой истории нашей страны!» — подчеркнул глава Раменского городского округа Эдуард Малышев.

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