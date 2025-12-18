Школьники из Пушкинского испекли и расписали пряники для бойцов СВО

В «Образовательном комплексе № 2» в Заветах Ильича 15 декабря прошел мастер-класс по росписи имбирных пряников. Мероприятие прошло в рамках проекта «Доброе дело». В нем приняли участие ученики школы и «Волонтеры Подмосковья» округа Пушкинский, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Мы предложили директору нашего комплекса Елене Тюриковой такую активность — приготовить пряники для бойцов СВО. Они очень нам помогают, защищают нашу Родину, мы хотим от нашего комплекса как-то отблагодарить их. Решили с одноклассницами испечь пряники», — рассказала ученица «Образовательного комплекса № 2» Марина Ермолаева.

«Старшеклассники испекли пряники по рецепту и передали нам заготовки, шестиклассники и волонтеры расписали пряники и вложили душу, чтобы было красиво, а одиннадцатиклассники постарались, чтобы это было вкусно», — рассказала специалист по работе с молодежью КМДЦ «Точка притяжения» Анна Мыкалкина.

Готовые пряники отправят бойцам в зону СВО. Также в образовательном комплексе собрали около 3 тонн гуманитарной помощи: это генераторы, маскировочные сети, теплое белье, средства гигиены и сладости. Дети написали бойцам письма со словами поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.