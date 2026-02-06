Школьники из Пушкино провели химические эксперименты на неделе науки

В образовательном комплексе №11 города Пушкино 4 февраля прошел необычный урок химии для учеников 9 «А» класса. Мероприятие состоялось в рамках Недели науки, приуроченной ко Дню российской науки.

Под руководством учителя Наталии Сергеевны Мироновой школьники провели серию практических экспериментов. Ребята наблюдали химические реакции: шипение растворов, изменение цвета в пробирках, выделение газов. Каждый опыт помогал понять суть химических превращений и закрепить теоретические знания.

Ученики не просто выполняли инструкции, а осознанно подходили к каждому этапу работы. Такие занятия способствуют развитию интереса к предмету и формируют критическое научное мышление: умение выдвигать гипотезы, анализировать результаты и делать выводы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.