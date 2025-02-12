Школьники из Подольска взяли пять медалей на фестивале робототехники «Techno Time»

В Подольске на фестивале робототехники «Techno Time» юные гении округа взяли пять призовых мест. В том числе одну золоту, две серебряных и две бронзовых медали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Открытый фестиваль проектных работ по робототехнике «Techno Time» в четвёртый раз прошел на базе Центра цифрового образования детей «IT-CUBE» в гимназии имени Подольских курсантов. С каждым годом фестиваль привлекает все больше участников и приобрел статус регионального события. В этом году на фестивале представили свои работы 22 участника из различных уголков Московской области, в том числе из Подольска, Серпухова и Домодедово.

Фестиваль стал уникальной площадкой для обмена опытом, знаниями и идеями. Юные таланты смогли продемонстрировать свои проекты, поделиться достижениями и вдохновиться работами сверстников.

Председателем жюри стал педагог дополнительного образования ЦЦОД «IT-CUBE» Г. о. Подольск Валерий Сычев.

«Работы участников с каждым годом становятся все более интересными и оригинальными. Самое главное — это творчество и идеи, которые вдохновляют ребят на создание интересных проектов», — отметила директор гимназии им. Подольских курсантов, депутат Совета депутатов округа Наталья Квашенникова.

В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по 3D-моделированию и программированию на Python. Один из участников, Дмитрий Павлов, учащийся 8-го класса кадетского класса гимназии им. Подольских курсантов, представил своего робота-помощника «Умный класс». Он может поднимать упавшие детали конструктора, предотвращать их утерю и поломку.

По итогам фестиваля победителям вручили грамоты и медали, напечатанные на 3D-принтере участниками «IT-CUBE».

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