Школьники из Подмосковья выиграли на национальной технологической олимпиаде

Стали известны имена победителей и призеров первых в этом сезоне финалов национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников 8-11 классов. НТО проводится при координации министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» . В Москве были объявлены итоги по профилю «Разработка мобильных приложений», а во Владивостоке — по профилю «Технологии виртуальной реальности». В числе лучших — школьники из Московской области, сообщает пресс-служба организаторов.

Всего в финале профиля по разработке VR-приложений приняли участие 37 школьников. Они разрабатывали приложение, в котором водитель управляет автомобилем в виртуальной среде, а оператор дрона наблюдает и анализирует траекторию его движения через компьютерный интерфейс. Олег Хобот из лицея научно-инженерного профиля города Королёва стал призером в данном профиле.

Профиль «Разработка мобильных приложений» НТО проходил впервые, но он уже стал очень востребованным: заявки подали порядка 2,4 тысяч учащихся 8-11 классов из разных уголков России. В заключительный этап попали всего 44 участника, то есть конкурс составил более 50 человек на место. Награждение финалистов проходило в стенах вуза-организатора — НИЯУ МИФИ.

В разработке мобильного приложения также отличился ученик из Московской области: учащийся МОУ СОШ имени А. С. Попова поселка Власиха Дмитрий Шиляев вошел в число призеров.

«Национальная технологическая олимпиада — значимый проект, который способствует укреплению технологического суверенитета нашей страны и приближает ее к лидерству в сфере инноваций. НТО расширяет спектр направлений, стараясь охватить самые ключевые и востребованные области. В этом году важным шагом стало включение в перечень профилей разработки мобильных приложений. Высокий конкурс внутри этого направления подтверждает большой потенциал и интерес. Уверен, что новый профиль НТО сыграет важную роль в подготовке будущих высококвалифицированных специалистов в этой сфере», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

Победители НТО получат не только дипломы, но и дополнительные возможности для образования: 100 баллов ЕГЭ или поступление без вступительных испытаний в ведущие вузы страны. Участие в олимпиаде помогло школьникам развить технические компетенции и навыки командной работы, которые пригодятся на их будущем профессиональном пути.

Национальная технологическая олимпиада — командные инженерные соревнования для школьников 5−11 классов и студентов вузов и колледжей по широкому спектру технологических направлений, которые организуются с 2015 года. НТО проводится при координации министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» и при поддержке Движения Первых, агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ). Организационный комитет НТО возглавляют первый заместитель Руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Общий охват олимпиады с 2015 года превысил 880 000 участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.