Школьники из Подмосковья станут участниками тематической смены «Знание.Авторы»

Школьники-блогеры из Подмосковья станут участниками тематической смены «Знание.Авторы», которая пройдет с 20 октября по 9 ноября во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Школьники смогут встретить единомышленников и получить ценные советы от экспертов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Общество «Знание» определило 100 лучших юных блогеров со всей страны. Ребята станут участниками тематической смены «Знание.Авторы», которая пройдет с 20 октября по 9 ноября во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время поездки школьники смогут встретить единомышленников и получить ценные советы от экспертов.

В ведомстве отметили, что в число тех, кто отправится на Дальний Восток, попали четверо ребят из региона: ученик общеобразовательной школы № 1474 Григорий Васильев, ученица общеобразовательной школы № 1359 Марина Котова, ученик средней общеобразовательной школы имени маршала В. И. Чуйкова Игнатий Жмурко, а также ученица средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Российской Федерации И. В. Ткаченко Анна Исенко. Они прошли конкурсный отбор, выполнив творческие задания. Так, например, им нужно было снять видео, где они делятся своими знаниями в любой сфере. Кроме того, ребята готовили интервью, лонгриды, подкасты и фоторепортажи о людях, которыми они гордятся.

В смене «Знание.Авторы» примут участие блогеры от 14 до 17 лет из 35 регионов нашей страны. Ребят научат создавать достоверный просветительский контент и продвигать его. Помимо этого, юные авторы контента будут учиться бороться со стеснением и страхами перед критикой и неудачами — ребятам объяснят, что ошибаться на пути к успеху нормально. Во время смены также будут занятия, где расскажут, как развивать эмоциональный интеллект и зачем создавать контент-план.

Следить за дальнейшими новостями можно на сайте «Знания» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.