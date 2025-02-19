Школьники из Подмосковья смогут проверить свои знания финансовой грамотности

С 4 марта по 3 апреля 2025 года образовательная платформа «Учи.ру» совместно с министерством финансов РФ, Банком России, министерством экономического развития РФ и АНО «Национальные приоритеты» проведет Всероссийскую онлайн-олимпиаду по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников 1–11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Олимпиада реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и стратегии повышения финансовой грамотности в России до 2030 года.

Олимпиада проводится бесплатно в онлайн-формате. Задания основаны на реальных жизненных ситуациях, они помогут школьникам освоить основы управления личными финансами, планирования бюджета и критического мышления. Углубленные знания школьной программы не требуются — шансы на победу равны для всех участников.

Призеры Олимпиады получат дипломы, грамоты и сертификаты, а учителя и образовательные организации — благодарственные письма. Все награды будут доступны в личных кабинетах участников после завершения соревнования.

Принять участие в Олимпиаде можно на сайте: http://finance.uchi.ru. Если у школы уже есть доступ к «Учи.ру», достаточно авторизоваться на платформе и начать выполнение заданий. Новым пользователям потребуется регистрация, после которой ученики получат личные логины и пароли. На выполнение заданий дается 60 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.