Школьники из Подмосковья могут стать стартаперами в новом сезоне акселератора

Школьники Московской области приглашаются на новый сезон акселератора «Стартап за партой», который дает молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет возможность превратить свои идеи в успешные стартапы в области агропромышленных и финансовых технологий. Регистрация для участия в программе доступна до 31 января на сайте акселератора, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Второй ежегодный акселератор предоставляет участникам возможность работать под руководством опытных наставников из сферы АПК и финансов. Специалисты Россельхозбанка и «Сколково» выберут пятнадцать самых перспективных проектов и обеспечат им индивидуальное сопровождение. Наставники помогут усовершенствовать идеи, превратить их в реальные бизнес-кейсы и вывести стартапы на новый уровень, способствуя получению первой прибыли. Проект будет проходить в три этапа: прием заявок, отбор лучших проектов с 3 по 7 февраля и интенсивная работа команд с менторами и демо-день с 10 февраля по 10 марта.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что проект предоставляет учащимся возможность не только воплотить свои задумки, но и приобрести ценные знания и навыки, которые послужат фундаментом для их будущего карьерного роста. Более подробную информацию о проекте и условиях участия можно найти на официальном веб-сайте программы: www.rshbdigital.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.