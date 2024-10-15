Школьники из Павловского Посада посетили музей «Бои местного значения» в Электрогорске

«Экскурсия — это прекрасный пример различных выездных мероприятий и выставок. Со своим классным руководителем ребята познакомились, как раз на подобном мероприятии летом — они были впечатлены нашей выездной выставкой, а когда разговор зашёл о том, что есть ещё и полноценный стационарный музей-диорама, из которого, на выставке, представлена только малая часть вещей, сразу начали обмениваться контактами для дальнейшего взаимодействия и проведения уже полноценной экскурсии», — отмечтили сотрудники музея.

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