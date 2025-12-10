Школьники из Орехово-Зуева провели экскурсии по истории города для сверстников

Ученики школы №20 Орехово-Зуева 9 декабря начали проводить экскурсии для сверстников и родителей в городском историко-краеведческом музее в рамках проекта «Дети детям об истории», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники подготовили экскурсию по экспозиции «Город Орехово-Зуево в годы ВОВ» и делятся знаниями о героическом прошлом города. Особенность проекта заключается в том, что дети не только рассказывают исторические факты, но и задают вопросы о прошлом и настоящем, помогая сверстникам глубже понять значение событий.

Такой подход делает изучение истории более эмоциональным и значимым для участников. Экскурсии проходят в Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее.

Ранее в рамках проекта «Историческая память» на домах города установили памятные таблички в честь Шаровой Марии Ивановны и Матвеевой Валентины Егоровны — Героев Социалистического Труда и Почетных граждан Орехово-Зуева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.