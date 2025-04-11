Школьники из Орехово-Зуева освоили управление дронами на мастер-классе ГГТУ

Участники отрабатывали навыки пилотирования на компьютерных симуляторах, которые позволяют эффективно освоить базовые принципы управления беспилотными авиационными системами. В первой полётной зоне ребята учились визуальному управлению квадрокоптером, а во второй — выполняли полеты по заданной трассе, соревнуясь в скорости и точности.

За 1,5 часа интенсивной работы школьники не только закрепили полученные знания, но и продемонстрировали командную работу в эстафете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.