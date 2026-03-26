Школьники из Наро-Фоминского округа выиграли конкурс дружных классов

Пятиклассники Атепцевской школы победили в муниципальном этапе конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых», который прошел 24 марта в Наро-Фоминском округе. В состязании участвовали 12 команд из разных школ муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап конкурса состоялся в Апрелевской школе №3. В нем приняли участие 12 команд, объединивших учеников, родителей и педагогов. Участники представили творческие номера, презентации и видеоролики, в которых рассказали о своих традициях и атмосфере в классах. На сцене звучали песни и рэп, выступали барабанщики, а некоторые команды подготовили угощения для гостей.

Жюри оценивало оригинальность идей, уровень подготовки и искренность выступлений. По словам организаторов, определить призеров было непросто из-за высокого уровня всех участников.

Победителем стала команда 5 «А» класса Атепцевской школы. Второе место заняла команда 5 «Э» наро-фоминской школы №4, третье — команда 8 «А» Алабинской школы. Призеры получили сертификаты на авторские экскурсии по городу от Наро-Фоминского музея и посещение бассейна. Класс-победитель также наградили большой музыкальной колонкой от молодежного комплексного центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.