Школьники из Москвы завоевали 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде

Столичные школьники завоевали 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде. На сегодняшний день завершились состязания по 15 из 24 предметов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Победителями и призерами стали ученики из 131 столичной школы. Молодцы, ребята!» — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 17 учеников московских школ стали абсолютными победителями, так как им удалось набрать наибольшее количество баллов по физике, праву, экономике, экологии, астрономии, обществознанию, информатике, а также французскому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

Сборная Москвы установила абсолютный рекорд для столичных школьников, завоевав 99 дипломов на олимпиаде по информатике.

Финал Всероссийской олимпиады проходит в 13 субъектах РФ и на федеральной территории «Сириус». Заключительные этапы по 7 предметам проводятся в Москве. Всего в соревнованиях принимают участие свыше 2 тыс. столичных школьников 9-11 классов.



Дипломы победителей и призеров Всероссийской олимпиады позволяют поступить без экзаменов любой вуз страны на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Диплом действует 4 года.