сегодня в 15:40

Школьники из Лобни посетили Совет Федерации 8 и 9 апреля

Экскурсии в Совет Федерации для победителей и призеров Всероссийской олимпиады из Лобни прошли 8 и 9 апреля по инициативе главы округа Анны Кротовой. Ребята познакомились с работой верхней палаты парламента и осмотрели залы Сената, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По инициативе главы городского округа Лобня Анны Кротовой для школьников организовали поездку в Совет Федерации — место, где принимаются важнейшие государственные решения. Участниками стали победители и призеры Всероссийской олимпиады.

Под руководством Екатерины Сидоренко учащиеся посетили залы сената, увидели галерею старинных портретов председателей Совета Федерации и экспозицию флагов всех 89 субъектов Российской Федерации. Внутреннее убранство здания произвело на школьников сильное впечатление.

«Горжусь нашей молодежью! Уверена, что для кого-то из этих ребят поездка станет первым шагом на пути к большой государственной службе», — подчеркнула в своем канале МАХ Анна Кротова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.