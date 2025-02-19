Школьники из Ленинского округа посетили Гвардейскую мотострелковую дивизию

В рамках празднования Года Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также с целью патриотического воспитания, учащиеся школ Ленинского городского округа посетили музей 2-й Гвардейской мотострелковой дивизии имени М. И. Калинина. Экскурсия собрала около 40 ребят, которые смогли узнать больше о военной истории и подвиге солдат, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В целях повышения патриотизма среди подрастающего поколения и профилактики девиантного поведения мы решили впервые организовать поездку в воинскую часть и посетить музей. Это позволило ребятам погрузиться в историю формирования дивизии и увидеть, как проходит служба у наших солдат. Экскурсия произвела на меня большое впечатление, а концепция музея была выстроена очень интересно. Сама атмосфера пребывания на территории воинской части, просто невероятна», — приводятся в сообщении слова руководителя военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елены Перепелицы.

В пресс-службе сообщили, что экскурсия для школьников провел опытный экскурсовод. Она поделилась с ребятами историей создания дивизии, ее боевом пути и подвигах солдат, а также рассказала о развитии Красной Армии, великих полководцах и многое другое. Учащиеся смогли увидеть уникальные экспонаты, включая оружие, военную форму и документы. Экскурсия завершилась просмотром военных видеороликов и прогулкой по территории воинской части. Ученики остались под большим впечатлением от данного мероприятия.

«У меня есть кадетский класс, и давно возникла идея показать ученикам, как живут настоящие солдаты, что они едят и чему они обучаются, а также узнать больше о военной жизни и армии. Им было очень интересно посетить экскурсию, посмотреть экспонаты и вдохновиться жизнью солдат. И я думаю, что это мероприятие оставило глубокий след в их сердцах», — добавила учитель Видновской школы № 11 Ольга Алешина.

Мероприятие было организовано при поддержке администрации Ленинского городского округа, местного отделения партии «Единая Россия», а также военно-патриотического координационного центра «Стратегия».

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