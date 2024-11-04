Школьники из Химок стали победителями соревнований по пилотированию

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» городского округа Химки одержали победу в федеральном конкурсе по управлению беспилотными летательными аппаратами «Полигон-77», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первое место соревнований заняла команда «Типичные дроны», заработав 3020 баллов. Третью строчку лидеров также заняли ученики «Интеграла» — команда «Пять Дюймов». Ребятам присудили 2420 баллов. Готовили школьников к участию и поддерживали на всех этапах тренеры-преподаватели Анатолий Корнилов и Ольга Шестакова.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд из разных уголков страны. В течение нескольких дней ребята в удалённом формате решали логистические задачи как в теоретических испытаниях, так и на практике.

Беспилотные летательные аппараты, которыми участники управляли дистанционно, расположены на полигоне индустриального парка «Руднево» в центре беспилотных авиационных систем. Он оборудован специальной площадкой с системой навигации, имитирующей мегаполис будущего. Здесь расположены макеты сортировочных пунктов, домов, небоскрёбов и портов, подстилающая поверхность с изображением городской инфраструктуры. Также находятся стартовые позиции комплекса беспилотных летательных аппаратов и робототехнических средств и специальные площадки для их зарядки.

В апреле ученики Дома юных техников «Интеграл» также стали чемпионами проекта. Победитель — команда «Супердрон», которая набрала 2530 баллов. Второе место заняла команда «Дронреслеры» — 2340 баллов.

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