Школьники из Химок стали лидерами соревнований по управлению дронами

В Подмосковье завершились соревнования по дистанционному пилотированию «Полигон 77». Химчане завоевали золото, серебро и бронзу турнира, одолев 13 команд из четырех округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.

Химки представляли девять команд школ и образовательных организаций города. Первое место заняла команда лицея № 7 «Левитаторы». Серебро и бронзу турнира завоевали сборная общеобразовательных организаций Химок «5 дюймов» и команда «Высший пилотаж» из лицея № 15. Все призеры турнира получат сертификаты от Федерального центра Беспилотных авиационных систем, а победителей наградят компьютерным симулятором полетов.

Ребята соревновались в управлении беспилотными аппаратами в удаленном формате. Находясь в своих аудиториях, участники управляли дронами и роботами, расположенными на специально оборудованном полигоне в индустриальном парке «Руднево».

«Операторы должны собирать грузы и доставлять их в специальную зону. У игроков есть возможность подбивать машинки, перезаряжать оружие. Главное — набрать как можно больше очков», — рассказал тренер и помощник команды «Альфа» химкинской школы № 14 Даниил Минтус.

Участники смогли приобрести практические навыки в сфере беспилотных технологий, развить интерес в области инженерного проектирования. Многие отметили, что с удовольствием примут участие в турнире в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.