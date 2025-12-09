сегодня в 20:45

Школьники из Химок победили на региональной олимпиаде по математике 9 декабря

Команда школы «Триумф» из Химок заняла первое место на региональном этапе олимпиады «Вершина», который прошел 9 декабря в Технолицее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный этап ежегодной математической олимпиады «Вершина» состоялся 9 декабря в Технолицее и был приурочен ко дню рождения математика Николая Лобачевского. В турнире приняли участие 53 команды школьников из разных округов Подмосковья.

Победителем стала команда школы «Триумф» из Химок. Соревнования проходили в формате «Математического хоккея», где участники демонстрировали скорость мышления, командную работу и нестандартный подход к решению задач.

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что победа команды — это гордость для городского округа и показатель высокого уровня подготовки школьников. Она поздравила ребят и пожелала им дальнейших успехов.

Организаторы подчеркнули, что олимпиада «Вершина» показывает, что математика может быть увлекательной и творческой дисциплиной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Вёсероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.