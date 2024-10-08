Школьники из Химок передали более 70 кг гуманитарного груза для бойцов СВО

В городском округе Химки продолжают оказывать всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Так, учащиеся школы № 8 имени Владимира Матвеева вместе с родителями и учителями собрали свыше 70 кг гуманитарного груза для бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все необходимые вещи передали местным волонтерам для дальнейшей отправки. Директор школы, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева подробнее рассказала о содержимом посылки.

«Мы постарались собрать для наших защитников вещи первой необходимости. Это продукты питания и средства личной гигиены. Ребята из нашей школы также написали письма с многочисленными словами поддержки и благодарности для военнослужащих. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в сборе этой партии гумпомощи. Победа будет за нами!» — поделилась Ольга Игнатьева.

Погрузить посылки в машины волонтеров вызвались кадеты. Это учащиеся 7 и 8 классов. Ребята выстроились в две колонны и бережно передавали коробки из рук в руки. В ближайшее время гумпомощь окажется у военнослужащих.

Химкинские добровольцы доставят груз прямиком на передовую. Организатором этого волонтерского движения является супруга участника СВО, ветеран боевых действий Вика «Еж».

«Я прошла вторую чеченскую кампанию, много лет отдала армии. Сейчас мой муж находится в зоне СВО. Я просто не могу оставаться в стороне и не помогать нашему фронту, госпиталям и переселенцам. Все гуманитарные грузы, которые жители передают бойцам через меня, доставляю военнослужащим лично в руки в течение одной — полутора недель», — рассказала Виктория.

Под руководством Виктории в Химках собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, готовят сухие пайки, шьют и вяжут одежду, подушки, варежки и многое другое.

Химчанка подчеркнула, что стать частью ее команды могут все желающие. Работа единомышленников координируется через чат в Telegram. Присоединиться можно по ссылке. Кроме того, связаться с Викторией можно по телефону: 8 (926) 847-18-07.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», — сказал глава региона.