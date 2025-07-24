Школьники из Долгопрудного победили на Международной олимпиаде по физике в Париже

Триумфом для российских школьников завершилась 55-я Международная олимпиада по физике (IPhO) в Париже. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

В составе российской команды, прошедшей подготовку в МФТИ, выступали трое учащихся Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. И все трое завоевали медали:

Михаил Аронов — золото;

Иван Лукин — золото;

Павел Руковчук — серебро.

Соперниками российской сборной в этом году стали участники из 95 стран мира.

Чтобы решить задания олимпиады, школьникам потребовалось довольно большое количество разных навыков: от всесторонних знаний предмета до аккуратности в вычислениях и собранности на турах.

«Мой сын с 7-го класса выигрывает на разных олимпиадах, но победа такого уровня — впервые. Кроме физики Михаил увлекается астрономией, химией, спортом — бегает по вечерам, играет на гитаре и очень любит литературу, особенно Пушкина. Физик и лирик в одном лице. А поступать сын будет в МФТИ», — рассказала мама Михаила Аронова Татьяна.

Церемония награждения состоится завтра, 26 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

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