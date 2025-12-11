Школьники из Часцов Одинцовского округа стали лауреатами конкурса

Ученики 8-х классов Часцовской школы Одинцовского округа заняли третье место в онлайн-конкурсе «Единство в нас: мой взгляд на многонациональную Россию», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники 8-го «А» и 8-го «В» классов Часцовской средней школы Одинцовского округа стали лауреатами III степени конкурса на иностранных языках «Единство в нас: мой взгляд на многонациональную Россию». Мероприятие организовал Одинцовский учебно-методический центр для поддержки традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Школьники представили знания об истории, традициях и обычаях многонациональной России на английском языке, а также провели урок-викторину «Я – патриот России».

Кроме того, в Часцовской школе прошла Неделя психологии. Ученики участвовали в акции «Радуга настроений», психологических играх и квизах, где ценилось умение договариваться. Для старшеклассников организовали встречи по эмоциональному интеллекту и тайм-менеджменту.

