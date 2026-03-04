Школьники из Богородского округа победили в казачьей конференции

Третьеклассники Центра образования №21 Ногинска 3 марта приняли участие в историко-генеалогической конференции «Судьба семьи в судьбе страны» в Москве и стали победителями конкурса «Моя родословная», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конференция прошла в главном корпусе МГУТУ имени К. Г. Разумовского по итогам конкурса среди школ кластера непрерывного казачьего образования. Проект реализуется более десяти лет и объединяет систему общего и высшего образования. Участников приветствовал ректор университета Арсений Миронов. Он отметил, что форум помогает не только подвести итоги конкурса, но и объединяет тех, кто изучает историю своей семьи и страны.

После открытия состоялись пленарное заседание и работа тематических секций. Школьники представили исследования о казачьих традициях, профессиональных и военных династиях, боевом пути прадедов и судьбах героев Великой Отечественной войны. Богородский округ представили Михаил Полуянов и Михаил Румянцев, которые рассказали о семейных казачьих традициях.

В 2025 году Михаил Румянцев стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия» в возрастной группе 7–12 лет. В своей работе он описал ордена и медали прадедушки и прабабушки, которые хранятся в семье. По итогам нынешней конференции Михаил Полуянов и Михаил Румянцев получили дипломы победителей конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.