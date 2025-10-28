Школьники из Балашихи торжественно получили первые паспорта

Торжественная церемония прошла в администрации Балашихи 27 октября. Глава городского округа Сергей Юров вручил 35 школьникам округа первые паспорта и пожелал быть достойными гражданами России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Желаю ребятам помнить об ответственности и своих правах, гордиться нашей великой страной и ее историей, создавать будущее России», — сказал Сергей Юров.

Церемония прошла в рамках Всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!». Ее цель — сделать момент получения первого паспорта по-настоящему торжественным, значимым и запоминающимся для подростков. Проект направлен на формирование у молодежи чувства ответственности, гордости за свою страну и осознанного отношения к гражданству.

Организатором выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Акция реализуется по всей стране и становится важным шагом в деле воспитания гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», – сказал глава региона.