Школьники и учителя Подмосковья стали участниками просветительского урока о патриотизме

В технопарке физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном прошел ежегодный областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В открытом уроке приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, а также порядка 700 гостей — школьников, педагогов и руководителей школ. Также зрители из разных уголков региона присоединились к уроку в онлайн-формате.

«Не случайно подвижники благочестия призывают своих чад спешить творить добро. Это и есть проявление нашей внутренней любви. Поэтому мне хочется сегодня поздравить вас с началом учебного года и пожелать всем спешить творить добро», — отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Урок прошел в формате театрализованного занятия. Гости увидели постановку о событиях Великой Отечественной войны и вспомнили героев тех лет: советских бойцов, юных партизан и тружеников тыла. После окончания мероприятия участники получили в подарок книгу «Защитники Отечества».

Открытый урок «Духовные родники Подмосковья» проводится в Московской области при поддержке Русской Православной Церкви начиная с 2003 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.