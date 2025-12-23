Школьники и студенты Подмосковья стали лидерами первого этапа «Зеленого зачета»

В первом этапе Всероссийского конкурса «Зеленый зачет» школьники 8–11 классов и студенты первых и вторых курсов колледжей из Подмосковья стали самыми активными участниками. Конкурс направлен на проверку знаний в области экологии, биологии, химии и географии. Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что мероприятие важно для подготовки будущих экологов. По его словам, конкурс проводится при поддержке ведущих российских вузов, а победители получают преференции при поступлении.

В числе лидеров по числу участников также оказались Краснодарский край, Москва, Новосибирская и Свердловская области. Всего в тестировании приняли участие около 72 тысяч человек из разных регионов России.

Второй этап конкурса пройдет в феврале 2026 года. Лучшие участники будут приглашены на очный тур, а победители получат дополнительные баллы для поступления в ведущие университеты страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.