Школьники и студенты Подмосковья смогут пройти марафон по финансовой грамотности

С 17 февраля по 10 марта в Подмосковье пройдет VI Всероссийский онлайн-марафон по финансовой грамотности для школьников и студентов первых двух курсов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Марафон организуют Дальневосточный федеральный университет, ассоциация развития финансовой грамотности, центр компетенций по финансовой грамотности ДВФУ и сообщество финансовых волонтеров «Автостопом по аспектам финансовой грамотности».

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с расписанием можно до 16 февраля 16:59 по московскому времени. К участию приглашаются школьники и студенты 1-2 курсов.

В рамках марафона участники прослушают шесть вебинаров, выполнят задания и создадут собственный проект. Также они узнают больше о партнерах марафона, среди которых Ассоциация развития финансовой грамотности, Сбер, Росгосстрах и Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Все участники, набравшие не менее 50 баллов, получат сертификаты. Победителей и призеров ждут призы и суперпризы от организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.