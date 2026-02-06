сегодня в 14:05

Школьники и студенты Подмосковья могут принять участие в хакатоне «По страницам»

Школьники и студенты колледжей Подмосковья приглашаются к участию в хакатоне «По страницам», где им предстоит разработать систему рекомендаций для книжного сервиса, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам хакатона необходимо создать персонализированную витрину из двадцати книг для каждого пользователя на следующий месяц. Система рекомендаций должна учитывать интересы пользователей и обеспечивать жанровое разнообразие, чтобы расширить читательский кругозор.

Работа будет вестись с использованием реальных данных о пользователях, их взаимодействиях, а также информации о книгах и жанрах. Принять участие можно как индивидуально, так и в составе команды.

Принять участие можно до 18 февраля на сайте мероприятия.

