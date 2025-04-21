Школьники и студенты освоят авиаспециальности в новом сезоне «Крыльев знаний»

Стартовал третий сезон ежегодной образовательной инициативы «Крылья знаний». Проект направлен на знакомство молодого поколения с профессиями авиационной сферы, такой формат взаимодействия должен помочь им в выборе дальнейшего обучения. В этом году в программе примут участие более 2 тыс. старшеклассников, студентов колледжей и вузов России.

Количество регионов-участников расширится с 12 до 40, сообщила пресс-служба компании «Газпром нефть».

Оператор авиатопливного направления «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» — организует для школьников и студентов экскурсии в аэропорты, интерактивные лекции и мастер-классы, чтобы детально показать особенности авиационных специальностей. В ходе общения с профессионалами участники узнают о работе топливозаправочных комплексов, смогут определиться с будущей профессией и подобрать подходящее учебное заведение.

«Подготовка кадров для авиационной отрасли — задача первостепенной важности, а проект „Крылья знаний“ — отличная возможность для школьников узнать о перспективах работы в этой сфере. Особенно важно, что формат профориентационных экскурсий максимально интерактивен: ребята не просто наблюдают за производственными процессами, а сами становятся их участниками. Такой подход помогает им лучше осознать свои будущие карьерные перспективы», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

Старт программе дала интерактивная экскурсия в аэропорт Шереметьево в рамках акции «День без турникета», проведенная при поддержке АНО «Развитие человеческого капитала» (подведомственной организации департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы).

Учащиеся столичных физико-математических школ посетили топливозаправочный комплекс «Газпром нефти», который обслуживает каждый четвертый рейс аэропорта. Ребята увидели полный цикл заправки самолетов «в крыло» — от проверки качества топлива в лаборатории до обслуживания воздушного судна на перроне. Также для них провели экскурсию в Московском государственном техническом университете гражданской авиации, где рассказали о перспективах обучения.

«Ничто не может заменить живое впечатление — опыт, полученный на практике, всегда более ценен, чем многочисленные теоретические рассказы. Именно поэтому мы поддерживаем проекты, которые дают молодежи возможность знакомиться с различными профессиями, на деле увидеть, как они устроены, и почувствовать себя частью конкретной сферы. Это особенно важно для тех, кто только начинает строить свою карьеру и хочет лучше понять, что его ждет в будущем», — подчеркнул генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» Никита Шнырев.