Школьники и студенты Коломны написали Всероссийскую физико-техническую контрольную

«Всероссийскую контрольную на очной площадке написали старшеклассники школы № 12, лицея № 4, МБОУ гимназии № 9, гимназии № 2 „Квантор“, Радужненской и Сосново-Борской школ, а также наши студенты и преподаватели», — рассказали в Коломенском институте (филиале) Московского политехнического университета.

Задания по физике, математике, биологии, информатике и астрономии за день работы площадки выполнили более 150 человек. Все участники получили памятные сувениры.

«Выходи решать!» — это ежегодная всероссийская физико-техническая контрольная, направленная на популяризацию научной деятельности. Год назад контрольную решили около 100 тысяч человек — из 73 регионов России и более чем 30 стран. В этом году те коломенцы, кто не успел прийти на очную площадку, еще могут поучаствовать в контрольной онлайн — до 5 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.