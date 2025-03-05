Школьники Химок прослушают историческую лекцию о начале «Холодной войны»

В Химках в лицее № 7 проведут открытый урок, посвященный одному из ключевых исторических событий ХХ века — началу «Холодной войны». Историк Владимир Данилин расскажет школьникам и их родителям о знаменитой речи, произнесенной 5 марта 1946 года в американском городе Фултон бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В своем выступлении Черчилль заявил, что „железный занавес“ опустился через весь континент, разделяя Европу на два лагеря», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

На уроке юные химчане познакомятся с историческим контекстом речи, обсудят ее основные идеи и последствия. Владимир Данилин расскажет, как слова Черчилля отразились на международных отношениях и привели к формированию блоков: НАТО на Западе и Организации Варшавского договора на Востоке.

«Изучение таких событий помогает молодому поколению понимать современный мир и осознавать, что история развивается по спирали», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Урок, посвященный началу «Холодной войны», станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Патриотическое мероприятие в лицее № 7 пройдет 6 марта в 11:00 по адресу: улица Ватутина, дом № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.