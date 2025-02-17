Школьники Химок показали спектакль к 82-й годовщине освобождения Краснодона

В городском округе Химки провели серию познавательных мероприятий, приуроченных к 82-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков Краснодона. Именно здесь фашистами были расстреляны юные герои-молодогвардейцы — Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Различные лекции и открытые уроки истории прошли в образовательных учреждениях Химок. Так, ученики школы № 1 подготовили тематический спектакль для жителей Химок.

Перед собравшимися выступил заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев. Гостям встречи также показали видеообращение директора школы № 1, муниципального депутата Галины Болотовой.

«Ребята, вы все — огромные молодцы. И я горжусь тем, что в нашей школе учатся настоящие граждане России, которые с раннего детства увлекаются историей и даже интегрируют ее в искусство! Спасибо за подготовку замечательного спектакля!» — подчеркнула Галина Болотова.

Мероприятие провели под лозунгом «Успех в единстве поколений!». Эта и многие другие встречи, которые сегодня проходят в округе, стали возможны благодаря широкомасштабной общественной программе.

«Эту программу запустили в июле прошлого года. И буквально сразу она очень полюбилась жителям — горожане стали активно принимать в разнообразных историко-патриотических активностях», — подчеркнула общественница Алина Шалимова.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова дополнила, что с начала реализации этого патриотического движения для жителей Химок уже провели около 800 мероприятий. Народная избранница рассказала, что формат встреч достаточно разнообразный — для химчан готовят мастер-класс, лектории, викторины и даже кинопоказы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.