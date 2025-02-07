Школьники города приняли участие в «Лобненском Олимпе»
В школе № 2 в десятый раз прошел конкурс юных талантов среди школ города «Лобненский Олимп». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.
В этом году в конкурсе приняли участие 28 коллективов из всех школ города, а также ДДЮТ «Планета талантов», всего 149 участников. Школьники представили разнообразные песни, стихи и танцы. В этом году добавилась новая номинация «Инструментальное исполнительство».
«Цель конкурса мотивировать детей и подростков проявлять свои способности, развивать творческий потенциал», — отметил первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.
Победителями конкурса в различных номинациях стали учащиеся СОШ № 10:
- Ансамбль «Ивушка» — «Инструментальное исполнение»,
- Полина Жижина — «Вокал. Сольное пение»,
- Юрий Сучков — «Художественное слово»,
- Хор СОШ № 10 — «Вокал. Хоровое исполнение».
Также лауретами стали:
- Екатерина Каручок СОШ № 3 — «Вокал. Сольное пение»,
- Хореографический коллектив ИТЛ «Авиатика» — «Хореография».
Также в конкурсе приняли участие воспитанники Специальной коррекционной общеобразовательной школы Лобни с хореографическим номером «Чайки над озером Киово», за что были награждены грамотой «Специальное мнение».
Все лауреаты примут участие в региональном конкурсе песни в рамках фестиваля «Юные таланты Московии».
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