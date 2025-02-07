Школьники города приняли участие в «Лобненском Олимпе»

В школе № 2 в десятый раз прошел конкурс юных талантов среди школ города «Лобненский Олимп». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

В этом году в конкурсе приняли участие 28 коллективов из всех школ города, а также ДДЮТ «Планета талантов», всего 149 участников. Школьники представили разнообразные песни, стихи и танцы. В этом году добавилась новая номинация «Инструментальное исполнительство».

«Цель конкурса мотивировать детей и подростков проявлять свои способности, развивать творческий потенциал», — отметил первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев.

Победителями конкурса в различных номинациях стали учащиеся СОШ № 10:

Ансамбль «Ивушка» — «Инструментальное исполнение»,

Полина Жижина — «Вокал. Сольное пение»,

Юрий Сучков — «Художественное слово»,

Хор СОШ № 10 — «Вокал. Хоровое исполнение».

Также лауретами стали:

Екатерина Каручок СОШ № 3 — «Вокал. Сольное пение»,

Хореографический коллектив ИТЛ «Авиатика» — «Хореография».

Также в конкурсе приняли участие воспитанники Специальной коррекционной общеобразовательной школы Лобни с хореографическим номером «Чайки над озером Киово», за что были награждены грамотой «Специальное мнение».

Все лауреаты примут участие в региональном конкурсе песни в рамках фестиваля «Юные таланты Московии».

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