Школьники Дубны посетили Музей истории создания крылатых ракет с Героем СССР

Что скрывается за буквами в названии самолетов Ту и МиГ? Почему турбодвигатель сделать чуть ли не сложнее, чем ядерную бомбу? И главное, при чем тут Дубна? Для многих ребят — это настоящая загадка. Секреты города им рассказали в Музее истории создания крылатых ракет. Подобных ему в регионе — нет. Узнали ребята о вкладе наукограда в обеспечение защиты нашей страны, об истории АО «ГосМКБ „Радуга“, АО „Дубненский машиностроительный завод“, о людях, которые работали на этих предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мечта сбылась, тут просто поразительный музей. Я очень сильно горжусь земляками, которые все это делали и делают», — призналась жительница округа Дубна Майя Емельяненко.

На экскурсию в Музей школьники попали по приглашению главы Дубны Максима Тихомирова. Он познакомился с ними на вручении паспортов.

«Во время нашей предыдущей встречи ребята признались, что не были на экспозиции, но очень хотели попасть сюда. Специально для них экскурсию посетил и легенда авиации, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. Уверен, после такой экскурсии каждый из них еще больше гордится Дубной, ее жителями и их достижениями!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Экскурсия получилась не рядовая. В Музее юные дубненцы лично познакомились с легендарным летчиком-испытателем. В одном из залов есть даже стенд, посвященный ему.

«Этот музей мне очень нравится тем, что здесь много информации по авиационному вооружению. Есть образцы, участником испытаний которых я был, когда служил. Например, ракета ХА-58, я помню, крайние испытания были на МиГ-25, уничтожения наземных РЛС, с высоты 20 км», — рассказал Герой Советского Союза Владимир Кондауров.

Музей Дубны проводит такие экскурсии для всех желающих ежедневно, кроме понедельника. Познакомиться с уникальной экспозицией и с историей создания крылатых ракет приезжают не только дубненцы, но и жители со всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.