Школьники Долгопрудного познакомились с работой МБУ «Благоустройство»

Сегодня в МБУ «Благоустройство» принимали гостей — в рамках профориентационной программы ученики старших классов школы № 1 познакомились с работой предприятия, сообщая пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с ребятами МБУ посетил глава городского округа Олег Сотник.

«Вы — жители Долгопрудного, и вам надо понимать, чем живет город, как работают службы, обеспечивающие людей теплом, водой, поддерживающие порядок и чистоту на улицах, — обратился к ребятам Олег Сотник. — Сегодня вы увидите, что содержание территорий — это тяжелый труд, который требует большой ответственности, внимания, особых навыков и умений».

Гостям подробно рассказали о видах техники, задействованной в поддержании чистоты общественных территорий Долгопрудного и городских дорог. Показали, как машины работают и обслуживаются, дали возможность посидеть за рулем тракторов и самосвалов.

Ребята были впечатлены. По их словам, это одна из самых познавательных экскурсий. Теперь школьники будут больше ценить труд работников обслуживающих предприятий, а кто-то, возможно, выберет работу в этой сфере.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.