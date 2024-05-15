Школьники Дмитрова смастерили скворечники и нанесли на них имена дедов-ветеранов

Школьное лесничество «Хранители леса» МОУ Синьковской СОШ 2 в селе Куликово Дмитровского округа и члены юнармейского отряда «Беркут» приняли участие в эколого-патриотической акции «Скворцы пропавшие вернулись…». Ребята смастерили 14 скворечников и расписали их именами и фамилиями своих прадедов, участвовавших в ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На каждой поделке была нарисована красная звезда, символизирующая Советскую Армию. Искусственные гнездовья разместили на пришкольной территории.

«Эту акцию мы приурочили к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но была еще одна акция — «Сад Памяти». Ребята высадили в селе Куликово саженцы сосны около школы и памятника односельчанам, не вернувшимся с войны. Так мы отдали дань памяти нашим прадедам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, и участникам СВО, погибшим на полях сражений», — рассказала руководитель школьного лесничества «Хранители леса» Татьяна Семенкова.

Данную акцию организовали руководитель школьного лесничества Татьяна Семенкова, наставник — старший участковый лесничий Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Михаил Хохлов и руководитель МВПК «Беркут» Елена Постнова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.