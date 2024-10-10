Школьники Дмитрова разработали настольные игры о противодействии лесным пожарам

Учащаяся школьного лесничества «GreenArea» из Подосинковской средней общеобразовательной школы Дмитровского округа Софья Крапивина стала призером регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Она заняла первое место в номинации «Проектная природоохранная деятельность» и в следующем году будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

При подготовке проекта была проделана большая работа, в течение всего предыдущего учебного года ребята вместе с руководителем школьного лесничества, учителем биологии Еленой Крапивиной готовили проект на тему: «Чужих пожаров не бывает!».

«Работать над проектом было очень интересно и познавательно. Тема была выбрана не случайно, ведь лесные пожары — это настоящее бедствие мирового масштаба. Леса играют неоценимую роль в жизни человека, а неосторожное обращение с огнем ежегодно приводит к гибели гектаров лесных массивов», — рассказала Софья Крапивина.

В своей исследовательской работе юные лесоводы уделили особое внимание роли агитационной кампании, которая должна привлечь внимание людей к их ответственности за сохранение хрупкой экосистемы.

Весь год совместно со специалистами Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» ребята изучали виды, причины и последствия лесных пожаров, проводили информационные кампании по предупреждению и предотвращению лесных пожаров, распространяли агитационные листовки, снимали видеоролики на тему пожарной безопасности в лесах и проводили профилактические мероприятия по предотвращению весенних палов травы в начальной школе с использованием интерактивной игры.

«Итогом нашей работы стали разработка двух видов игр по темам «Лесные пожары» и «Легенды леса» и создание макета пожаротушения лесного пожара. В дальнейшем макет будет использоваться на занятиях для изучения возможных вариантов развития лесных пожаров и способов тушения», — рассказала руководитель школьного лесничества учитель биологии Елена Крапивина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.