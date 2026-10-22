Школьники Дмитрова написали Всероссийский диктант «Человек и космос»

Ученики Инженерной школы Дмитрова приняли участие в IV Всероссийском научно-технологическом диктанте «Человек и космос». Площадкой стал «Космический класс», открытый при поддержке Роскосмоса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики профильного класса за 60 минут ответили на 27 вопросов о космической технике и снаряжении, орбитальных станциях и планах России по освоению космоса. Часть заданий проверяла эрудицию и системную логику, часть требовала развернутого ответа.

Перед началом руководитель фракции «Единая Россия» в Дмитровском округе Денис Успехов пожелал школьникам успехов и передал привет от Героя России, космонавта Евгения Тарелкина. В 2025 году космонавт встречался с этим классом и рассказывал о космосе.

Успехов написал диктант вместе с учениками и признался, что ответил не на все вопросы. Он отметил, что интересные задания помогают школьникам проверить уровень подготовки.

Диктант стал частью системной работы округа по развитию инженерного образования. Ее цель — дать детям дополнительные знания, помочь выбрать техническую специальность и подготовиться к поступлению в ведущие вузы страны.

«У ребят из «Космического класса» есть уникальная возможность узнавать об отрасли от самих космонавтов, а на таком диктанте — проверять свои знания и учиться разбираться в новых вопросах. Важно поддержать этот интерес еще в школе», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Итоги подведут не позднее 29 октября 2026 года. Участники получат сертификаты в личном кабинете на платформе «Цифровое просвещение», а победители — дипломы и ценные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.