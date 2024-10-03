Школьники Дмитрова 15 октября примут участие в телемосте с учениками школы Китая

Уже более 10 лет китайский город Чжаоцин в провинции Гуандун и подмосковный Дмитров связывают узы побратимства. Эти отношения, основанные на дружбе и взаимной выгоде, охватывают самые разнообразные сферы жизни двух городов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На многочисленных встречах и видеоконференциях между руководителями городов неоднократно обсуждался вопрос о более активном развитии сотрудничества, включая образование. В рамках этих инициатив было принято решение о проведении телемоста между учениками школ обоих городов-побратимов.

И вот, 15 октября в гимназии «Дмитров» состоится телемост с участием школьников обеих сторон.

«Мы очень рады возможности выйти на новый уровень общения с нашими китайскими друзьями. Это замечательно, когда у тебя есть друзья не только в соседнем дворе, но и в дружественном государстве. Мы активно готовимся к этому мероприятию и хотим, чтобы все прошло идеально. Уверены, что всем будет интересно и полезно это общение», — делится один из учеников гимназии «Дмитров».

Подготовка к этому важному событию идет полным ходом. Школьники рисуют плакаты, вместе с учителями английского языка готовят вопросы для своих китайских друзей, делают презентацию школы, а также готовят культурную программу: репетируют танцы и учат песню «Катюша» на китайском языке, чтобы исполнить ее вместе с китайскими школьниками.

Китайская сторона также активно готовится к этому масштабному событию.

«Дружба и побратимские отношения с Чжаоцином крепнут с каждым годом. Регулярно проходит обмен делегациями. Сейчас наши школьники с нетерпением ждут проведения телемоста с учениками китайской школы. Они очень рады этой замечательной возможности пообщаться с новыми друзьями, открыть для себя новые горизонты и возможности для развития побратимской дружбы между нашими городами и государствами в целом», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.

«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования — это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.