Для детей участников специальной военной операции ко Дню отца состоялась экскурсия в Национальный центр «Россия» — масштабный проект, созданный по поручению президента Владимира Путина, где ребята смогли увидеть все величие и многообразие России. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторами выступили волонтерский центр «Za Жизнь» и Совет родителей образовательных учреждений муниципального округа Чехов при содействии фонда «Защитники Отечества».

После экскурсии для детей прошел мастер-класс по созданию открыток, которые отправятся папам в зону спецоперации. Благодаря этой акции, дети из семей участников СВО получили возможность почувствовать гордость за своих отцов и отправить им свою поддержку.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Папа — мой герой», старт которой дан Благотворительным фондом Юлии Немчиновой, г. Белгород.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.