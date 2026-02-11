Школьники Чехова получили свои первые паспорта

В торжественной обстановке глава округа Михаил Собакин и чеховский городской прокурор Вадим Шишкин 10 февраля вручили юным жителям муниципалитета их первые паспорта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Десять юношей и девушек получили главный официальный документ в Центральной библиотеке в кругу своих родных и близких. Вместе с паспортами подросткам вручили экземпляр Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства Российского». Мероприятие прошло в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

«Президент не раз отмечал, что будущее России — за подрастающим поколением. Нынешние молодые люди через 10-20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются сегодня. Пожелал ребятам хорошо учиться и добиваться высоких целей, бережно относится к выданному документу и достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.

Паспорт гражданина Российской Федерации получили: Валерия Шиханцова, Анна Симашина, Валерия Грибанова, Олеся Еписеева, Анастасия Панферова, Алиса Киселева, Данил Бурлаков, Филипп Лозов, Никита Бирюков, Екатерина Артемова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.