Школьники Чехова покорили жюри на творческом конкурсе

За актерское мастерство, глубокое понимание текста и выразительное чтение наградили следующих чтецов:

лауреат I степени — Семен Уланов, школа № 1;

лауреат II степени — Полина Хрипунова, школа Чехов-2, Матвей Денисов, Любучанская школа;

лауреат III степени — Марина Гладикова, Нерастанновская школа, Дарья Жилкина и Фёдор Гавриков гимназия № 7, Дарья Абрамова, школа № 8.

Мероприятие посвятили Дню памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.