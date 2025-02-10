Школьники Чехова покорили жюри на творческом конкурсе
Фото - © пресс-служба администрации м.о. Чехов
Юные чтецы выступили на региональном конкурсе художественного слова «На берегу Лопасни». Музей-усадьба «Лопасня-Зачатьевское» стал центром притяжения творческих талантов, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Чехов.
За актерское мастерство, глубокое понимание текста и выразительное чтение наградили следующих чтецов:
- лауреат I степени — Семен Уланов, школа № 1;
- лауреат II степени — Полина Хрипунова, школа Чехов-2, Матвей Денисов, Любучанская школа;
- лауреат III степени — Марина Гладикова, Нерастанновская школа, Дарья Жилкина и Фёдор Гавриков гимназия № 7, Дарья Абрамова, школа № 8.
Мероприятие посвятили Дню памяти поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.