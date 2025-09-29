Школьники Богородского округа узнали секреты изготовления мороженого

сегодня в 14:00

Учащиеся 7 класса центра образования № 83 совершили незабываемое путешествие в мир холода. Ребята побывали на экскурсии в ООО «Богородский хладокомбинат» в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает пресс-служба администрации округа.

Школьники увидели полный цикл производства мороженого — от поступления сырья до упаковки готового продукта.

Особое внимание было уделено современным профессиям в пищевой промышленности. Ребятам рассказали о работе инженеров-технологов, специалистов по качеству, маркетологов и логистов, чей труд обеспечивает выпуск вкусной и безопасной продукции.

Такие профтуры помогают школьникам расширить кругозор, лучше понять свои интересы, задуматься о будущей карьере.

Для оказания помощи в профессиональном самоопределении школьников Богородского округа регулярно приглашают на предприятия муниципалитета.

Так, чуть ранее старшеклассники центров образования № 9 и 10 посетили предприятие ООО «Хайтекпроект», где познакомились с передовыми технологиями в сфере металлообработки и производства специализированного оборудования.

Медицинская и бьюти-индустрия стали темой визита десятиклассников центра образования № 29 на производство компании «Чистовье». Розничная торговля раскрыла свои секреты учащимся центра образования № 8 в ходе экскурсии в строительный гипермаркет «Лемана Про», где школьники изучили работу современного торгового предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.